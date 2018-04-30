ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
273V7QDABF/89
صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة
شاشة مثالية للاستمتاع بعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة، وذلك لجعل تجربة المشاهدة مريحة للعينين في تصميم صغير ورفيع.
V Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse