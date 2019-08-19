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276E9QHSW/89
ألوان رائعة، تصميم عصري
تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري.
E Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.