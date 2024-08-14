28HDL5000PP/00
مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips
شغّل شاشات LED مصممّة بشكل فريد للاستخدام في الأماكن العامة ستضمن بالتأكيد مشاركة الجمهور. قدّم تجارب بصرية غامرة بفضل الاتصال السلس والأحجام المختلفة والانحناءات القابلة للتخصيص، ما يتيح تصميم عرض مذهل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضمن محتوى واضح جدًا ودقة ألوان رائعة. احصل على صور سلسة وخالية من الاهتزاز مع معدل تحديث مرتفع.
استمتع بسطوع ثابت مع توحيد سطوع يتجاوز 97%.
ارتقِ بتجربتك البصرية إلى مستوى أعلى مع مجموعة واسعة من الألوان للحصول على صور تحاكي الواقع.
اختبر الوضوح الاستثنائي مع نسبة تباين تبلغ > = 3000:1.
تكنولوجيا في تطوّر دائم لمستقبل مستدام لشركتك من خلال ميزات مضمّنة لتوفير الطاقة.
تدعم السلسلة 5000 من مصابيح LED المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips أيضًا التركيب الثابت على حامل، بالإضافة إلى توفّر مجموعة اختيارية من التوصيلات والأقواس للتثبيت على الحائط.
يمكن الوصول إلى العناصر الكهربائية الداخلية واستبدالها بسهولة لأغراض الخدمة والصيانة. ويمكن إزالة الوحدات في الصندوق بسهولة وأمان باستخدام أداة الفك المخصصة.
ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أم 8K أم حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.
تأتي شاشات LED من السلسلة 5000 المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips مزودة بإدارة للكبلات المضمّنة، بحيث تبقى كبلات الطاقة وكبلات البيانات مرتبة. في الوقت نفسه، يتم توصيل الحجرات بسلسلة تعاقبية لكل من كبلات الطاقة والبيانات، ويتم ذلك باستخدام وحدة PPDS الفريدة من لوح إلى لوح وتصميم توصيل الحجرات. ويتيح لك ذلك تقليل الفوضى وتسريع التثبيت.
الصورة/الشاشة
الملاءمة
الطاقة
شروط التشغيل
الحاوية
الملحقات
متفرقات
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