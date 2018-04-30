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3000 series

تلفزيون LED رفيع

32PHA3082/56
  • تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع
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    3000 series تلفزيون LED رفيع

    32PHA3082/56

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 series تلفزيون LED رفيع

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 series تلفزيون LED رفيع

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع

      مع Digital Crystal Clear

      • 80 سم (32 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        تحسين الصورة
        • ميزة Digital Crystal Clear
        • 200 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        ما يصل إلى 1366x768 على 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • ما يصل إلى 1366x768p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        MP3
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SRT
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • تصغير/تكبير 1
        • تصغير/تكبير 2
        • 4.3
        • شاشة عريضة
        تلتيكست
        نص ذكي من 1000 صفحة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        12 واط
        تحسين الصوت
        ضبط مستوى الصوت التلقائي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • دخل الكمبيوتر VGA + دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt; 0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        &lt; 0,5

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        128  ملليمترًا
        وزن المنتج
        3.6  كلغ
        تعيين العرض
        730  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        730  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        100 x ‏100 مم
        ارتفاع العلبة
        514  ملليمترًا
        عرض العلبة
        828  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        430  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        4.9  كلغ
        تعيين العمق
        71  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        472  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        193  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        4  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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