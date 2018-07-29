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5000 seriesتلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

40PFT5063/56

تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته.

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مع Digital Crystal Clear

تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

  • 100 سم (40 بوصة)

  • Full HD، تلفزيون LED

  • DVB-T/T2

USB لتشغيل وسائط متعددة

USB لتشغيل وسائط متعددة

شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  3. يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).