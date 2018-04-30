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43PFA3082/56
تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.
108 سم (43 بوصة)
Full HD، تلفزيون LED
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.
يُضفي التلفزيون الرفيع جدًا من Philips طابعًا فريدًا بفضل أبعاده الرفيعة والمتطورة. فما المانع أن يكون التلفزيون جميلاً وعمليًا في الوقت نفسه؟
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.