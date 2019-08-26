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5500 seriesدقة FHD، تلفزيون LED

43PFT5583/56

Full HD، تلفزيون LED

إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته.

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مع Pixel Plus HD

Full HD، تلفزيون LED

  • 108 سم (43 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

  • DVB-T/T2

3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.