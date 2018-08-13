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تم إيقافه
50PUT6103/56
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.
126 سم (50 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
رباعي النواة
DVB-T/T2
رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.