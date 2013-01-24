خيارك الوحيد للجودة الفائقة

أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات