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OLED

تلفزيون Ambilight بدقة 4K

55OLED708/56
  • مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله. مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله. مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.
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    OLED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    55OLED708/56

    مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

    يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات

    OLED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

    يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات

    مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

    يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات

    OLED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

    يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل Ambilight

      مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.

      تلفزيون Ambilight بدقة 4K

      • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)
      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • صوت من Dolby Atmos
      • Google TV™
      اغمر نفسك ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight.

      اغمر نفسك ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight.

      تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      التفاصيل والعمق. OLED Ambilight TV.

      التفاصيل والعمق. OLED Ambilight TV.

      تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED Ambilight، الذي يتميز بدقة 4K (UHD)، مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية، حيث تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الرئيسية، ومن ثَمَّ ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      ستحصل على صوت تلفزيون رائع وواضح بعد شراء المنتج مباشرة. إذا أردت المزيد، فسيتيح لك نظام الصوت المنزلي اللاسلكي من Philips المزوّد بتقنية DTS Play-Fi الاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.

      لعبة استثنائية. معدل تأخير منخفض جدًا بتردد 120 هرتز. G-sync ومعدل تحديث متغير (VRR) وFreesync.

      لعبة استثنائية. معدل تأخير منخفض جدًا بتردد 120 هرتز. G-sync ومعدل تحديث متغير (VRR) وFreesync.

      العب بدون قيود، ودع واقعية OLED المذهلة تغمرك! يتميز تلفزيون HDMI 2.1 بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 120 هرتز، ومدة تأخر منخفضة للغاية، فيوفر أفضل أداء من معدات الألعاب من الجيل التالي مع تشغيل ألعاب سلس وسريع، وحركة طبيعية سلسة للغاية. هذا ويضيف وضع الألعاب مع Ambilight إثارة أكبر.

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة وغير ذلك الكثير. أو اطلب من Alexa التحكم في التلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم Alexa.

      تصميم متميز. جاهز للمستقبل.

      تصميم متميز. جاهز للمستقبل.

      تبدو الشاشة غير المزودة بإطار خارجي تقريبًا كأنها طافية على أقدام رفيعة من الكروم المصقول، ما يضفي على هذا التلفزيون إحساسًا حقيقيًا بالأناقة. يدخل الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC في صناعة العبوات، ويدخل الورق المُعاد تدويره في صناعة المواد المطبوعة.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        ميزات Ambilight
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • وضع الألعاب
        • موسيقى Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
        • Ambilight Aurora
        • Ambilight Bootup Animation
        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        شاشة العرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        معدل التحديث الأصلي
        120  هرتز
        محرك الصورة
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 97% DCI/P3
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • Micro Dimming Perfect
        • Dolby Vision
        • الذكاء الاصطناعي. وضع PQ
        • جاهز لاستخدام CalMAN
        • تقنية HDR10+‎ التكيفية
        • وضع صانع الأفلام
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)

      • دقة الشاشة

        معدل تحديث الدقة
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 640×480 - ‏60 هرتز
        • 720 بكسل، 50 هرتز، 60 هرتز
        • 1920×1080 بكسل، 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50هرتز
        • 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز.
        • 2560×1440، ‏60 هرتز، 120هرتز
        • 3840×2160 بكسل، 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50هرتز
        • 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز.

      • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Google TV™
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • YouTube Music
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*
        سحابة الألعاب
        • Geforce Now
        • Stadia

      • ميزات Smart TV

        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        الصوت
        • قناة 2.1
        • قوة الإخراج: 70 واط (RMS)
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 4 قوة 10 واط، مضخم صوت قوة 30 واط
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        • معايرة الغرفة

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        3
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • خرج سماعة الرأس
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم على HDMI2
        ميزات HDMI 2.1
        • eARC على HDMI 2
        • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
        • معدل بيانات 48 جيجابت في الثانية كحد أقصى
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC من أجل تلفزيون/مكبر صوت عمودي من Philips
        • إعداد خارجي عبر واجهة مستخدم التلفزيون

      • ميزات فيديو HDMI مدعومة

        HDMI 1/2
        • عرض نطاق ترددي كامل 2.1 عبر تقنية HDMI بسرعة 48 جيجابت في الثانية
        • حتى دقة 4K، ‏120 هرتز
        أجهزة الألعاب
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • متوافق مع Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+‎
        • تقنية HDR10+‎ التكيفية
        • HLG
        • UHDA

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt;0,5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco
        • مستشعر الضوء

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1228,0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        708,0  ملليمترًا
        تعيين العمق
        58,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        17.9  كلغ
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1228.0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        723.0  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        240.0  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        18.2  كلغ
        عرض العلبة
        1400.0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        860.0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        160.0  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        23  كلغ
        أبعاد أداة التركيب على الحائط
        ‎300 x 300 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • إن لوحات تلفزيون OLED من Philips معتمدة على أنها خالية من الوميض والوهج المزعج من قِبل UL.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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