الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

4K UHD‏، LED‏، Smart TV

55OLED805/56
  • أداء متطور. تصميم بسيط أداء متطور. تصميم بسيط أداء متطور. تصميم بسيط
    -{discount-value}

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    55OLED805/56

    أداء متطور. تصميم بسيط

    انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    أداء متطور. تصميم بسيط

    انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    أداء متطور. تصميم بسيط

    انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    أداء متطور. تصميم بسيط

    انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل oled

      أداء متطور. تصميم بسيط

      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)
      • HDR 10+‎
      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • تلفزيون Android
      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      تلفزيون OLED من Philips. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      تلفزيون OLED من Philips. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      مع تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة HDR فريدة وتنبض بالحياة حيث يبدو كل مشهد واقعيًا بشكل مذهل. استمتع بتدرجات أغمق للون الأسود وبألوان زاهية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة بدقة تامة.

      محرك P5 بالذكاء الاصطناعي. صورة واقعية للغاية، بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده.

      محرك P5 بالذكاء الاصطناعي. صورة واقعية للغاية، بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده.

      احصل على صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها بفضل معالج P5 من Philips المزوّد بمحرك صور مزدوج بالذكاء الاصطناعي. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      بفضل تلفزيون Philips مزوّد بميزة HDR10+‎، تصبح جودة الصور غامرة وأكثر واقعية بعد. فتمكّن بيانات التعريف الديناميكية التلفزيون من ضبط مستويات السطوع من إطار إلى آخر. ستبدو الألوان حقيقية، بدءًا من صور السماء المشمسة ووصولاً إلى المعابد المضاءة بالشموع، مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية وتوفير مستوى تباين مثالي.

      متجر Google Play، ‏Netflix، ‏Amazon Prime والمزيد غير ذلك

      متجر Google Play، ‏Netflix، ‏Amazon Prime والمزيد غير ذلك

      أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وRakuten TV وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.

      مساعد Google Assistant

      مساعد Google Assistant

      يتيح لك تلفزيون Android من Philips مع مساعد Google Assistant التحكّم بالتلفزيون والمزيد غير ذلك بواسطة صوتك. هل تريد العثور على المحتويات والتطبيقات أو تشغيل الألعاب أو الحصول على الأجوبة على شاشتك؟ ما عليك سوى طلب ذلك. يمكنك حتى التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant.

      إمكانية التشغيل مع Alexa.

      إمكانية التشغيل مع Alexa.

      ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون. أصبح بإمكانك الآن استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي الخاص بك من Philips عبر الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغِّل التلفزيون وغيِّر القناة وبدِّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • الحركة المثالية الطبيعية

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • خدمة الفيديو الفوري من Amazon
        • Netflix
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        • معالج توصيل الأجهزة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع ضوء المفاتيح
        • مع جلد Muirhead
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • Bluetooth 4.2
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قوة الإخراج: 50 واط (RMS)
        • قناة 2.1
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital MS12 V2.3
        • DTS-HD(M6)‎
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 2 بقوة 10 واط، ومضخم صوت بقوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • تحسين الجهير

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1400,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        867,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        170  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        705.6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        58,0  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        722,4  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        230.0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        21.4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        21.8  كلغ
        الوزن مع التغليف
        28,1  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        بطاريات مضمّنة
        بطاريتان AAA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • *حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.