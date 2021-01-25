صورة مذهلة. صوت سينمائي.

شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+‎ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا.