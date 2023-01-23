صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

مهما كان ما تشاهده، سوف تستمتع بصورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون بدقة 4K ‏(UHD) وتقنية Ambilight مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، — بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.