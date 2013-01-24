4K UHD‏، LED‏، Smart TV

انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزء منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تضفي إضاءة Ambilight المزاج المناسب على الأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. إكتشف كلّ المميزات