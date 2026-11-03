صورة وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، تبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة في الصورة والصوت. شاهد الصورة كما أرادها المخرج، فلا مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي يصعب تمييزها بسبب عتمتها الشديدة! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك بالفعل.