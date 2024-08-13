هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

استمتع بنوم هادئ من دون أي إزعاج مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع النوم، يعمل عند 20,5 ديسيبل (5)، أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، ما يقلل من أي إزعاج ضوئي.