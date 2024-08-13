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  • تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق
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    السلسلة PureProtect Mini 900 منقي الهواء

    AC0921/14

    تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق

    استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع جهاز تنقية الهواء المضغوط لدينا. يزيل 99,97% من مسببات الحساسية والملوثات في دقائق، مع استهلاك طاقة قليل. ويندمج بسلاسة، بفضل تصميمه الأنيق، مع منزلك وأسلوب حياتك.

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    السلسلة PureProtect Mini 900 منقي الهواء

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    تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق

    بإمكانه التقاط مسببات الحساسية والملوثات بفعالية

    • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
    • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
    • فلتر HEPA
    • مستشعر PM2.5 ذكي
    يزيل الملوثات في أقل من 12 دقيقة

    يزيل الملوثات في أقل من 12 دقيقة

    تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق (1). بفضل التنقية القوية بقدرة 250 م³/س (معدل تسليم الهواء النظيف)، يمكنه التعامل بسهولة مع مساحات تصل إلى 65 مترًا مربعًا (2) ويمكنه تنظيف غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا في أقل من 12 دقيقة (3).

    تنقية HEPA ثنائية المراحل تلتقط 99,97% من أصغر الجسيمات

    تنقية HEPA ثنائية المراحل تلتقط 99,97% من أصغر الجسيمات

    تنقية ثنائية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، تلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (4) – أصغر من أصغر فيروس معروف!

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    استمتع بنوم هادئ من دون أي إزعاج مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع النوم، يعمل عند 20,5 ديسيبل (5)، أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، ما يقلل من أي إزعاج ضوئي.

    يلتقط 99,97% من مسببات الحساسية من الغبار أو غبار الطلع أو الحيوانات الأليفة

    يلتقط 99,97% من مسببات الحساسية من الغبار أو غبار الطلع أو الحيوانات الأليفة

    حماية طوال اليوم لمرضى الحساسية. يزيل 99.97% من عث الغبار وغبار الطلع ومسببات الحساسة من الحيوانات الأليفة أو جراثيم العفن (6)، وهي محفزات معروفة لأعراض الحساسية أو حمى القش (7). معتمد من المركز الأوروبي لأبحاث الحساسية (ECARF) كصديق للحساسية.

    يقلل الفيروسات بشكل فعال مثل H1N1 (الإنفلونزا) من الهواء

    يقلل الفيروسات بشكل فعال مثل H1N1 (الإنفلونزا) من الهواء

    يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (8)، وبكتيريا المكورة العنقودية (9)، و99.99% من فيروس كورونا Hcov-E229‏ (10).

    استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي

    استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي

    استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 21 واط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع احتياجاتك لجودة الهواء

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع احتياجاتك لجودة الهواء

    تمسح تقنية AeraSense الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوثات والغازات. وتعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي على شاشة المنتج أو في التطبيق. وفي الوضع التلقائي، يختار الجهاز الذكي السرعة المناسبة للاستجابة لكل حالة.

    حجم مدمج وتصميم أنيق

    حجم مدمج وتصميم أنيق

    يسهم الحجم المدمج والتصميم الأنيق لجهاز التنقية في جعله المكمّل المثالي لأي مساحة. ونظرًا إلى أن ارتفاعه لا يتجاوز 36 سم، فإنه مثالي لوضعه على مكتب أو رف أو منضدة بجانب السرير.

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (11)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.

    مصمَّم من أجل المتانة والاستدامة

    مصمَّم من أجل المتانة والاستدامة

    في Philips، نصمم منتجاتنا لتدوم طويلاً. تخضع هذه المنتجات لاختبارات صارمة تتعلق بالمتانة للتشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. أكثر من 23% من البلاستيك المُستخدم في هذا المنتج المعاد تدويره، لتقليل بصمتنا الكربونية.

    المواصفات التقنية

    • موفرة للطاقة

      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      21  W
      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <1  W

    • الصيانة

      تغيير الفلتر الموصى به
      السنة الأولى
      مرشح بديل
      FY0900/30
      الخدمة
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • مراحل التنقية

      فلتر HEPA
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
      كلا
      التحكّم الصوتي
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      36.4*24*23.8  cm
      وزن المنتج
      2,5  kg
      اللون (الألوان)
      بيج فاتح

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
      250  m³/h
      مستشعر (ات) جودة الهواء
      PM2.5
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      حجم الغرفة (معيار GB/T)
      65 مترًا مربعًا

    • مدى الاستفادة

      الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
      20.5  dB
      الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
      49.5  dB
      الوضع التلقائي
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1,5  m
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة اليدوية
      نعم
      معلومات حول جودة الهواء
      اللون، العدد
      قفل الأطفال
      نعم

    Badge-D2C

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    • (1) معدل تسليم الهواء النظيف مقارنة بالطراز السابق Philips AC0850
    • (2) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
    • (3) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 250 مترًا مكعبًا/الساعة
    • (4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
    • (5) ضغط الصوت IEC 60704، على بُعد 1.5 متر.
    • (6) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث الغبار المنزلي وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط وفقًا للمعيار SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008، من تأليف جاي بوسكيت وما يقرب من 50 خبيرًا آخر، مجلة Allergy 2008:‏ 63 (الملحق 86): 8-160.
    • (8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل مختبر GMT بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة.
    • (9) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
    • (10) اختبار معدل تقليل الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في وضع السرعة القصوى لمدة ساعة في غرفة اختبار تحتوي على رذاذات فيروس HCOV-229E. رغم أنه مرتبط به، فإن فيروس HCOV-229E ليس سارس-كوف-2 الذي يسبب كوفيد-19.
    • (11) يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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