إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 79 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 333 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في 9 دقائق فقط. (1)
يلتقط فلتر HEPA 99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
بفضل التنقية ثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من المواد الملوّثة الأخرى. منتج حائز شهادة من المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء
التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).
مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
تحكم ذكي بالضوء
يمكن إطفاء مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي الإزعاج الناتج من الضوء.
استهلاك طاقة منخفض
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز باستخدام طاقة قصوى تبلغ 56 واط، أي ما يعادل الطاقة التي يستخدمها مصباح قياسي.
عرض جودة الهواء
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من 5 مستويات سرعة: وضع النوم وسرعة1 وسرعة2 وسرعة 3 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
مؤشر الفلتر الذكي
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
المواصفات التقنية
الأداء
الوزن
7.7
معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
333
حجم الغرفة (NRCC)
يصل إلى 79 م²
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
359*240*558
اللون (الألوان)
أبيض
التنقية
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
مستشعر (ات) جودة الهواء
جسيمات PM2.5
تنقية الجسيمات
99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
تنقية مسببات الحساسية
99,99%
تنقية الفيروسات والرذاذ
99,9%
إمكانية الاستخدام
الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
19
طول سلك الطاقة
1.8
الوضع التلقائي
نعم
وضع السكون
نعم
إعدادات السرعة اليدوية
5 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة 2، السرعة 3، السرعة القصوى)
(1) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنقية لمرة واحدة ويتم احتسابه عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 333 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
(2) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd. في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م³ وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء. لا يقدّم جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
(3)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
(4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
(5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
(6)تم الاختبار على وسط الفلتر لمعرفة الفعالية عبر تمريرة واحدة بتدفق هواء بمعدل 5,33 سم/الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار JISB 9908-2016
(7)متوسط الضغط الصوتي المحتسب على مسافة 1,5 أمتار من الجهاز، بالاستناد إلى قياسات وفقًا للمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى الضغط الصوتي على بنية الغرفة والديكور وموضع الجهاز ومكان المستمع.