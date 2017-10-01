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جهاز صوت CD

AZ1852/98
  • صوت رائع للموسيقى المحمولة صوت رائع للموسيقى المحمولة صوت رائع للموسيقى المحمولة
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    جهاز صوت CD

    AZ1852/98

    صوت رائع للموسيقى المحمولة

    يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز صوت CD

    صوت رائع للموسيقى المحمولة

    يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات

    صوت رائع للموسيقى المحمولة

    يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز صوت CD

    صوت رائع للموسيقى المحمولة

    يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات

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      صوت رائع للموسيقى المحمولة

      • نسخ متعدد المصادر
      • USB
      • الشريط
      USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

      USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

      مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

      تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

      تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

      تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.

      وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

      وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

      تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

      جهاز تحكم عن بعد عملي لمزيد من الراحة

      جهاز تحكم عن بعد عملي لمزيد من الراحة

      مع جهاز التحكم عن بعد العملي الذي يضمن الحصول على راحة أكبر بسهولة، كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء.

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

      تشغيل شريط الكاسيت مع ميزة الإيقاف التلقائي

      تشغيل شريط الكاسيت مع ميزة الإيقاف التلقائي

      النسخ الإضافي لتسجيل MP3 بلمسة واحدة من مصادر متعددة

      مع هذه الميزة الذكية، يمكنك نسخ محتوى الموسيقى الذي تريده من الأقراص المضغوطة أو شرائط الكاسيت (إذا كان هذا الأمر ممكنًا) أو برامج الراديو أو أي جهاز يحتوي على وصلة منفذ إدخال، وذلك بواسطة توصيل نظام hi-fi مباشرةً بجهاز USB الخاص بك وبطاقة SD (إذا كان هذا الأمر ممكنًا) بتنسيق MP3 بدون استخدام الكمبيوتر الشخصي.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        USB
        مضيف USB
        إخراج الصوت أو الفيديو
        سماعة رأس (مقاس 3.5 ملم)
        وصلة MP3
        منفذ إدخال استيريو مقاس 3.5 ملم

      • تشغيل الصوت

        تشغيل الوسائط
        • قرص مضغوط
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        أوضاع تشغيل الأقراص
        • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
        • البحث عن المسار التالي/السابق
        • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة
        تقنية تشغيل شرائط الكاسيت
        ميكانيكياً
        عدد المشغلات
        1
        أوضاع تشغيل USB Direct (مباشر)
        • إرجاع سريع/تقديم سريع
        • تشغيل/إيقاف مؤقت
        • السابق/التالي
        • إعادة
        • تشغيل عشوائي
        • إيقاف

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        هوائي
        هوائي FM

      • الصوت

        نظام الصوت
        استيريو
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (تماثلي)
        قوة الإخراج
        جذر متوسط المربعات 1 واط أكبر مرتين

      • مكبرات الصوت

        عدد السماعات المضمنة
        2
        الطبقة المحيطة بنوافذ السماعة
        معدنية

      • الراحة

        نوع المحمّل
        أعلى
        نوع شاشة العرض
        شاشة LCD

      • الملحقات

        أسلاك/اتصال
        سلك الطاقة
        جهاز تحكم عن بعد
        نعم
        غير ذلك
        دليل المستخدم
        الكفالة
        شهادة الضمان

      • الطاقة

        نوع البطارية
        حجم C (LR14)
        فولتية البطارية
        1.5  فولت
        عدد البطاريات
        6
        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد

      • الأبعاد

        الوزن الإجمالي
        3.5  كلغ
        عمق العلبة
        304  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        204  ملليمترًا
        عرض العلبة
        404  ملليمترًا
        الوزن
        2.8  كلغ
        عمق الوحدة الرئيسية
        256  ملليمترًا
        ارتفاع الوحدة الرئيسية
        161  ملليمترًا
        عرض الوحدة الرئيسية
        360  ملليمترًا

      • تسجيل الصوت

        وسائط التسجيل
        • الشريط
        • جهاز USB
        تحسين تسجيل الشريط
        بدء التسجيل المتزامن لـ CD
        مصادر تسجيل USB
        • قرص مضغوط
        • الشريط
        • موالف

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