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جهاز صوت CD

AZ1852/98

صوت رائع للموسيقى المحمولة

يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة.

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صوت رائع للموسيقى المحمولة

  • نسخ متعدد المصادر

  • USB

  • الشريط

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

موالف FM للاستمتاع بالراديو

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المواصفات التقنية

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