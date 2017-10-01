صوت رائع للموسيقى المحمولة
يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت رائع للموسيقى المحمولة
يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات
صوت رائع للموسيقى المحمولة
يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت رائع للموسيقى المحمولة
يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة. إكتشف كلّ المميزات
مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.
تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.
تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.
مع جهاز التحكم عن بعد العملي الذي يضمن الحصول على راحة أكبر بسهولة، كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
مع هذه الميزة الذكية، يمكنك نسخ محتوى الموسيقى الذي تريده من الأقراص المضغوطة أو شرائط الكاسيت (إذا كان هذا الأمر ممكنًا) أو برامج الراديو أو أي جهاز يحتوي على وصلة منفذ إدخال، وذلك بواسطة توصيل نظام hi-fi مباشرةً بجهاز USB الخاص بك وبطاقة SD (إذا كان هذا الأمر ممكنًا) بتنسيق MP3 بدون استخدام الكمبيوتر الشخصي.
إمكانية الاتصال
تشغيل الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الصوت
مكبرات الصوت
الراحة
الملحقات
الطاقة
الأبعاد
تسجيل الصوت
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