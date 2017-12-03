حلاقة سلسلة لشعر الجسم

تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب اللطيفة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم.