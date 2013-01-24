الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

StyleCare Essential

فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

BHH880/03
1 الجوائز
  • شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*
    -{discount-value}

    StyleCare Essential فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    BHH880/03
    1 الجوائز

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare Essential فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات. إكتشف كلّ المميزات

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare Essential فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل straighteners

      شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

      شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيدات

      • مساحة فرشاة كبيرة جدًا
      • تقنية ThermoProtect
      • طلاء من السيراميك والتورمالين
      طلاء من السيراميك والتورمالين

      طلاء من السيراميك والتورمالين

      طلاء من السيراميك والتورمالين لشعرٍ لامعٍ وناعمٍ وخالٍ من التجعيدات.

      تقنية ThermoProtect

      تقنية ThermoProtect

      تحافظ تقنية ThermoProtect على درجة حرارة ثابتة عبر الفرشاة، وذلك لمنع الإحماء المفرط وللاستمتاع بشعر محمي وصحيّ.

      إعدادان لدرجة الحرارة بحسب نوع شعرك

      إعدادان لدرجة الحرارة بحسب نوع شعرك

      إعدادان لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية و200 درجة مئوية) لمناسبة نوع شعرك بأفضل طريقة.

      تصميم شعيرات ثلاثي

      تصميم شعيرات ثلاثي

      يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.

      فرشاة كبيرة على شكل مجداف

      فرشاة كبيرة على شكل مجداف

      يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.

      وقت إحماء سريع

      وقت إحماء سريع

      جاهز للاستخدام في 50 ثانية.

      ضوء للإشارة إلى جهوزية الاستخدام

      ضوء للإشارة إلى جهوزية الاستخدام

      يشير ضوء LED عندما تصبح الفرشاة جاهزة للاستخدام.

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8م.

      سلك دوّار

      سلك دوّار

      سلك دوّار لاستخدام مريح.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        طلاء من السيراميك والتورمالين
        نعم
        ThermoProtect
        نعم

      • الميزات

        إعدادات درجة الحرارة
        • إعدادان
        • 170 درجة مئوية و200 درجة مئوية
        شكل الفرشاة
        مجداف
        المساحة التي تغطيها الفرشاة (مم)
        الارتفاع 116 x العرض 60
        عدد الشعيرات المسخّنة
        111
        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • المواصفات التقنية

        حجم المنتج (مم)
        الارتفاع 350 x العرض 75 x العمق 48
        إجمالي عدد الشعيرات
        247
        نوع السخّانة
        PTC
        المؤشر الضوئي LED
        أبيض اللون
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        فولتية
        عامة  فولت

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • تم القياس على 33 امرأة مع شعر متوسط الطول. تم الاختبار في الصين.