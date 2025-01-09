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  • إزالة الشعر بلطف إزالة الشعر بلطف إزالة الشعر بلطف
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    Epilator Series 2000 آلة سلكية لإزالة الشعر

    BRE237/00

    إزالة الشعر بلطف

    اكتشفي طريقة إزالة الشعر دائمة ولطيفة على بشرتك وتمتعي بنعومة تدوم حتى 28 يومًا. نحن ندرك أنك قد تتخوفين من عملية إزالة الشعر، لكنها تصبح أقل إيلامًا مع الاستخدام المنتظم!*

    إكتشف كلّ المميزات

    Epilator Series 2000 آلة سلكية لإزالة الشعر

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    مراجعة كل آلات إزالة الشعر للمرأة

    إزالة الشعر بلطف

    خفيف عليك ولطيف على بشرتك

    • للجسم والمناطق الحساسة
    • أكثر من ملحقَين
    • إزالة الشعر والحلاقة
    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    استمتعي ببشرة ناعمة تدوم طويلاً. يمكن لآلة إزالة الشعر أن تحرّرك من روتين إزالة الشعر لغاية 4 أسابيع.

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    استمتعي بسهولة وسلاسة إزالة الشعر في المنزل مع آلة إزالة الشعر الرائعة هذه، فهي تلتقط الشعر القصير مثل الشمع من دون تكبّد عناء زيارة صالون التجميل أو توسيخ المكان من حولك. ونحن نعني ذلك بكل جدية.

    نعومة تدوم طويلاً

    نعومة تدوم طويلاً

    تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.

    إزالة شعر سهلة مع رأس التدليك

    إزالة شعر سهلة مع رأس التدليك

    يُعدّ رأس التدليك مثاليًا للمبتدئات ليعتدن على إزالة الشعر، وهو مصمم لتسهيل هذه العملية.

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    تم تزويد أداة إزالة الشعر الصغيرة بمقبض مقاوم للانزلاق، ما يجعلها سهلة الاستخدام وجذابة على المستوى البصري، ومناسبة إما للتخزين أو لأخذها أثناء السفر.

    جلسات متابعة منطقة تحت الإبط مع آلة الحلاقة

    جلسات متابعة منطقة تحت الإبط مع آلة الحلاقة

    خصصي جلسة متابعة لأي جزء من الجسم باستخدام رأس الحلاقة، كلما أردت.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم
      رأس التدليك
      نعم
      رأس حلاقة مع مشط
      نعم

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مانع للانزلاق

    • الميزات

      إعداد للسرعة
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم

    • الأداء

      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • رأس التدليك
    • رأس حلاقة مع مشط
    • فرشاة التنظيف
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