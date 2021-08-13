أداء متين ومتّسق

تم تصميم أداة التشذيب هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل micro-USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات