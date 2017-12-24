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تم إيقافه

Beardtrimmer series 3000أداة تشذيب اللحية

BT3216/13

احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.

عرض جميع المزايا

نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30%*

احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

  • إعدادات طول بدقة 0.5 مم

  • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة

  • نظام الرفع والتشذيب

تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30% مقارنة بآلة الحلاقة السابقة من Philips