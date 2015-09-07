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Beardtrimmer series 5000

آلة تشذيب اللحية الخفيفة

BT5205/23
2 الجوائز
  • عملية تشذيب متساوية بدون مجهود عملية تشذيب متساوية بدون مجهود عملية تشذيب متساوية بدون مجهود
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    Beardtrimmer series 5000 آلة تشذيب اللحية الخفيفة

    BT5205/23
    2 الجوائز

    عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 5000 آلة تشذيب اللحية الخفيفة

    عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات

    عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 5000 آلة تشذيب اللحية الخفيفة

    عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

      نظام توجيه شعر اللحية الديناميكي لنتائج متساوية

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 0.2 مم
      • شفرات معدنية بالكامل
      • استخدام لاسلكي لـ 70 دقيقة/ساعة شحن
      • مشط مضمن لرفع الشعر
      يرفع الشعر إلى مستوى الشفرة للحصول على نتائج متساوية

      يرفع الشعر إلى مستوى الشفرة للحصول على نتائج متساوية

      يعمد نظام توجيه شعر اللحية الديناميكي بمساعدة مشط رفع الشعر المضمن إلى رفع الشعر إلى مستوى الشفرات لنتائج تشذيب متساوية، ويسمح لك بالحصول على مظهر اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.

      يوجه الشعر إلى أداة القص لعملية تشذيب بدون مجهود

      يوجه الشعر إلى أداة القص لعملية تشذيب بدون مجهود

      قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة مع التعامل بلطف مع البشرة في الوقت نفسه. يعمد مشط رفع الشعر المضمن الذي نقدّمه إلى رفع الشعر وتوجيهه إلى مستوى الشفرات لعملية تشذيب متساوية بدون مجهود.

      الشفرات حادة بصورة مزدوجة لعملية تشذيب أسرع*

      الشفرات حادة بصورة مزدوجة لعملية تشذيب أسرع*

      تأتي أداة التشذيب هذه مزودة بشفرات معدنية بالكامل وحادة بصورة مزدوجة، تقص كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة لعملية تشذيب أسرع.

      17 إعدادات طول قابلة للتثبيت، 0,4 - 7 ملم بدقة 0,2 ملم

      17 إعدادات طول قابلة للتثبيت، 0,4 - 7 ملم بدقة 0,2 ملم

      حدد طول التشذيب المفضل ببساطة من خلال تدوير عجلة التكبير/التصغير على المقبض حتى يتم عرض الطول الذي تريده، بدءًا من 0,4 ووصولاً إلى 7 ملم بدقة 0,2 ملم. يتم بالتالي "تثبيت" الطول الذي اخترته للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بشكل مثالي.

      استخدام لمدة 70 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو التوصيل بمصدر الطاقة

      استخدام لمدة 70 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو التوصيل بمصدر الطاقة

      اشحن أداة تشذيب اللحية لساعة واحدة للحصول على 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة أثناء التشذيب، يمكنك ببساطة توصيل أداة التشذيب بالحائط. تم تصميم أداة التشذيب هذه للعمل لاسلكيًا وبالتوصيل بمصدر طاقة.

      مقاومة للمياه 100% لتنظيف سهل ودقيق

      مقاومة للمياه 100% لتنظيف سهل ودقيق

      ما عليك سوى تشطيف أداة تشذيب اللحية المقاومة للمياه تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لحلاقة مثالية

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لحلاقة مثالية

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تحتكّ الشفرات الفولاذية لأداة تشذيب اللحية قليلاً مع بعضها البعض، فتزيد حدّتها أثناء تشذيب الشعر، فتبقى حادة وفعالة جدًا. كما أنها مزودة بأمشاط وأطراف مستديرة لمنع تهيّج البشرة.

      حافظ على لحية قصيرة ومثالية لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام باستخدام إعداد الطول 0,4 مم يوميًا

      حافظ على لحية قصيرة ومثالية لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام باستخدام إعداد الطول 0,4 مم يوميًا

      حافظ على لحية قصيرة ومثالية لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، يومًا بعد يوم، باستخدام أقصر إعداد لأداة التشذيب بطول 0,4 مم.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        المشط
        مشط مضمن لرفع الشعر
        شاشة عرض
        مصباح البطارية
        عدد إعدادات الطول
        17 إعداد طول مضمّنًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        الدقة (حجم التدرجات)
        من 0,2 مم
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        مقبض ناعم الملمس
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي

      • الطاقة

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        اللون الخارجي
        تشطيبات من الكروم
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        وقت التشغيل
        70 دقيقة
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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