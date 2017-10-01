تصميم متين - مقاوم للصدمات والغبار والمياه (IP57)

يتميّز مكبر الصوت EverPlay بمتانته العالية وقدرته على مقاومة الغبار والصدمات والمياه. لا يمكن للغبار أن يعيق تشغيل مكبر الصوت، وهو قادر على تحمّل الغمر في المياه لغاية متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. هذا يعني أنه لن يتعرّض الجهاز للضرر عند استخدامه أثناء الاستحمام أو في حال التعرّض للمطر أو في حال إسقاطه لبرهة في جسم مائي. أما بالنسبة إلى تسمية "مقاوم للصدمات"، فقد تم اختبار هذا المنتج في "غرفة تعذيب" لإخضاعه لاختبار تأرجح الأسطوانة مع محاكاة موثوقية لمدى الحياة بعد استخدام المنتج لـ 5 سنوات. يتميّز Everplay بتصميم متين بالفعل!