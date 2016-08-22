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تم إيقافه

Beardtrimmer series 7000آلة تقصير اللحية مع الشفط

BT7206/13

2 الجوائز

أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.

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جهاز شفط مضمّن لالتقاط ما يصل إلى 90% من الشعر المقصوص*

أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

  • إعدادات طول بدقة 0.5 مم

  • أداة تشذيب معدنية بالكامل

  • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة

  • لالتقاط حتى 90% من الشعر المقصوص*

نضمن لك فوضى أقل بفضل جهاز الشفط المضمّن

نضمن لك فوضى أقل بفضل جهاز الشفط المضمّن

يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.

رفع الشعر وتوجيهه لعملية تشذيب متساوية

رفع الشعر وتوجيهه لعملية تشذيب متساوية

قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة. فنظام الرفع والتشذيب المبتكر الذي نقدّمه يرفع كل شعرة ثم يوجهها نحو شفرات الفولاذ المقاوم للصدأ المشحوذة بشكل مزدوج، للحصول على لحية خفيفة ومتساوية أو مشذّبة بتمريرة واحدة.

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مشحوذة بشكل مزدوج لتشذيب أسرع

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مشحوذة بشكل مزدوج لتشذيب أسرع

إن الشفرات المعدنية القوية مشحوذة بشكل مزدوج وتدوم طويلًا لقصّ حتى الشعر السميك. وهي تحتك بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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  1. تم اختبارها في بيئة مخبرية على سجاد مكسو بالوبر والشعر