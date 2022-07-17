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مأخذ طاقة في الحائط

CHP4034W/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
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    مأخذ طاقة في الحائط

    CHP4034W/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس BS مؤرّضة ومقبسَي شحن USB (الحد الأقصى 2.4 أمبير). إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس BS مؤرّضة ومقبسَي شحن USB (الحد الأقصى 2.4 أمبير). إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس BS مؤرّضة ومقبسَي شحن USB (الحد الأقصى 2.4 أمبير). إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس BS مؤرّضة ومقبسَي شحن USB (الحد الأقصى 2.4 أمبير). إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

      • 3 مآخذ
      • منفذا شحن USB
      مؤشر الطاقة LED لتأكيد بلمح البصر

      مؤشر الطاقة LED لتأكيد بلمح البصر

      يؤكّد مؤشر LED هذا بلمح البصر أن الوحدة قيد الشحن.

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      منفذا شحن USB، شحن سريع، تيار إخراج يصل إلى 2,4 أمبير

      يسمح لك منفذا الشحن بشحن أجهزة USB.

      3 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 12998 6

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎1 48 95229 12998 3

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        0  سم

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 12998 0
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

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