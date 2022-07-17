مصطلحات البحث

AR
EN
1

مأخذ طاقة في الحائط

CHP4035W/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
    -{discount-value}

    مأخذ طاقة في الحائط

    CHP4035W/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة وقاية من تذبذب التيار

      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

      • 3 مآخذ
      • منفذا شحن USB

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      3 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      منفذا شحن USB، شحن سريع، تيار إخراج يصل إلى 2,4 أمبير

      يسمح لك منفذا الشحن بشحن أجهزة USB.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 13002 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎1 48 95229 13002 6

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        0  سم

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 13002 3
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.