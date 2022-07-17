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مأخذ طاقة في الحائط

CHP8034W/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
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    مأخذ طاقة في الحائط

    CHP8034W/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

      إخراج 18 واط مع تزويد الطاقة (PD)

      • 3 مآخذ
      • 3 منافذ شحن USB
      • تسليم الطاقة
      مؤشر الطاقة LED لتأكيد بلمح البصر

      مؤشر الطاقة LED لتأكيد بلمح البصر

      يؤكّد مؤشر LED هذا بلمح البصر أن الوحدة قيد الشحن.

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

      يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.

      3 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 12999 3

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎1 48 95229 12999 0

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        0  سم

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 12999 7
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

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