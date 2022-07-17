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مأخذ طاقة في الحائط

CHP8034W/56

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط.

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إخراج 18 واط مع تزويد الطاقة (PD)

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

  • 3 مآخذ

  • 3 منافذ شحن USB

  • تسليم الطاقة

مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

غالق الأمان التلقائي

أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.

المواصفات التقنية

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