مصطلحات البحث

AR
EN
1

مأخذ طاقة في الحائط

CHP8035W/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
    -{discount-value}

    مأخذ طاقة في الحائط

    CHP8035W/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل موصلات التيار الكهربائي

      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

      إخراج 18 واط مع تزويد الطاقة (PD)

      • 3 مآخذ
      • 3 منافذ شحن USB
      • تسليم الطاقة

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      3 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

      يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 13003 6

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎1 48 95229 13003 3

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        0  سم

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 13003 0
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.