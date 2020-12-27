ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
CR2016P5B/59
تقنية عالية الجودة للأجهزة الصغيرة
أداء يدوم طويلاً للأجهزة الإلكترونية المخصصة للاستخدام اليومي
5 وحدات
ليثيوم
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
توفّر تقنيات الليثيوم والفضة والألكالين طاقة قصوى موثوق بها وقيمة للأجهزة الصغيرة طوال فترة استهلاكها.
في مجال التصنيع، يتم استخدام تقنية مثالية لضمان أداء موثوق به ويدوم طويلاً.
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.