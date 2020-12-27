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Minicellsبطارية خلوية على شكل زر

CR2032P5B/59

تقنية عالية الجودة للأجهزة الصغيرة

أداء يدوم طويلاً للأجهزة الإلكترونية المخصصة للاستخدام اليومي

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تقنية عالية الجودة للأجهزة الصغيرة

  • 5 وحدات

  • ليثيوم

أداء موثوق به يدوم طويلاً

في مجال التصنيع، يتم استخدام تقنية مثالية لضمان أداء موثوق به ويدوم طويلاً.

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 5 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

استخدم شريك الخدمات اللوجستية Green Eletron للتخلص من البطارية

استخدم شريك الخدمات اللوجستية Green Eletron للتخلص من البطارية

للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.