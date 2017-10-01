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تم إيقافه
D1401B/90
سهل الاستخدام
يتمتّع الهاتف اللاسلكي Philips D140 بكل الميزات الأساسية التي تحتاج إليها. ما عليك سوى التوصيل والتشغيل للاستمتاع بكل المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي D140 مزوّدًا بميزة الشحن عبر منفذ USB صغير، لإمكانية تشغيله عبر بنك الطاقة، ولتتمكّن من مواصلة التحدث حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.
شاشة حجم 1,6 بوصات/إضاءة خلفية كهرمانية
نختبر جودة صوت هواتف DECT بنفس الطريقة التي يتبعها مصنعو سماعات الرأس المتقدمة. فباستخدام محاكي أذن متقدم، يمكننا إعادة إنتاج الطريقة التي يسمع بها الإنسان في الواقع بدقة عالية. وهذا من شأنه مساعدة مهندسي الصوت لدينا على قياس بعض الخصائص وضبطها، مثل الاستجابة للتردد والتشوه والإدراك السمعي بوجه عام؛ من أجل إعادة إخراج صوت مثالي.
تعمل خاصية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا على معادلة التباين في إشارة الصوت الذي قد ينجم عن المسافة أو قوة الإشارة أو هاتف المتصل؛ لذا كل ما تسمعه يظل متسقًا دائمًا. ويتيح لك خفض تضخيم الصوت للإشارات القوية وزيادته للإشارات الضعيفة إمكانية الاستمتاع بمحادثة سلسة دون تباين غير مرغوب فيه في مستوى الصوت.
تتطلب هذه الميزة اشتراكًا إضافيًا في خدمة معرّف المتصل. يرجى التحقق من موفّر الشبكة المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.