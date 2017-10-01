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تم إيقافه

هاتف لاسلكي

D1401B/90

سهل الاستخدام

يتمتّع الهاتف اللاسلكي Philips D140 بكل الميزات الأساسية التي تحتاج إليها. ما عليك سوى التوصيل والتشغيل للاستمتاع بكل المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي D140 مزوّدًا بميزة الشحن عبر منفذ USB صغير، لإمكانية تشغيله عبر بنك الطاقة، ولتتمكّن من مواصلة التحدث حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.

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سهل الاستخدام

  • شاشة حجم 1,6 بوصات/إضاءة خلفية كهرمانية

شاشة بمقاس 4.1 سم (1.6 بوصة) سهلة القراءة ومزودة بإضاءة خلفية

شاشة بمقاس 4.1 سم (1.6 بوصة) سهلة القراءة ومزودة بإضاءة خلفية

اختبار صوت متقدم وتوليف للحصول على جودة صوت فائقة

نختبر جودة صوت هواتف DECT بنفس الطريقة التي يتبعها مصنعو سماعات الرأس المتقدمة. فباستخدام محاكي أذن متقدم، يمكننا إعادة إنتاج الطريقة التي يسمع بها الإنسان في الواقع بدقة عالية. وهذا من شأنه مساعدة مهندسي الصوت لدينا على قياس بعض الخصائص وضبطها، مثل الاستجابة للتردد والتشوه والإدراك السمعي بوجه عام؛ من أجل إعادة إخراج صوت مثالي.

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا لمعادلة تباين مستوى الصوت غير المرغوب فيه

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا لمعادلة تباين مستوى الصوت غير المرغوب فيه

تعمل خاصية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا على معادلة التباين في إشارة الصوت الذي قد ينجم عن المسافة أو قوة الإشارة أو هاتف المتصل؛ لذا كل ما تسمعه يظل متسقًا دائمًا. ويتيح لك خفض تضخيم الصوت للإشارات القوية وزيادته للإشارات الضعيفة إمكانية الاستمتاع بمحادثة سلسة دون تباين غير مرغوب فيه في مستوى الصوت.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تتطلب هذه الميزة اشتراكًا إضافيًا في خدمة معرّف المتصل. يرجى التحقق من موفّر الشبكة المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.