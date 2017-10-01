ضبط مستوى الصوت تلقائيًا لمعادلة تباين مستوى الصوت غير المرغوب فيه

تعمل خاصية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا على معادلة التباين في إشارة الصوت الذي قد ينجم عن المسافة أو قوة الإشارة أو هاتف المتصل؛ لذا كل ما تسمعه يظل متسقًا دائمًا. ويتيح لك خفض تضخيم الصوت للإشارات القوية وزيادته للإشارات الضعيفة إمكانية الاستمتاع بمحادثة سلسة دون تباين غير مرغوب فيه في مستوى الصوت.