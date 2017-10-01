سهل الاستخدام

يتمتّع الهاتف اللاسلكي Philips D140 بكل الميزات الأساسية التي تحتاج إليها. ما عليك سوى التوصيل والتشغيل للاستمتاع بكل المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي D140 مزوّدًا بميزة الشحن عبر منفذ USB صغير، لإمكانية تشغيله عبر بنك الطاقة، ولتتمكّن من مواصلة التحدث حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.