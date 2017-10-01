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  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
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تم إيقافه

هاتف لاسلكي

D1411B/90

سهل الاستخدام

يتمتّع الهاتف اللاسلكي Philips D141 بكل الميزات الأساسية التي تحتاج إليها. ما عليك سوى التوصيل والتشغيل للاستمتاع بكل المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي D141 مزوّدًا بميزة الشحن عبر منفذ USB صغير، لإمكانية تشغيله عبر بنك الطاقة، ولتتمكّن من مواصلة التحدث حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.

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سهل الاستخدام

  • شاشة 1,6 بوصات/ إضاءة خلفية زرقاء

  • سماعة بميكروفون

معرّف المتصل - لمعرفة هوية المتصل دائمًا*

معرّف المتصل - لمعرفة هوية المتصل دائمًا*

يُفضل أحيانًا معرفة المتصل قبل الرد عليه. تتيح لك خاصية معرّف المتصل إمكانية معرفة الطرف الآخر على الخط.

شاشة بمقاس 4.1 سم (1.6 بوصة) سهلة القراءة ومزودة بإضاءة خلفية

شاشة بمقاس 4.1 سم (1.6 بوصة) سهلة القراءة ومزودة بإضاءة خلفية

ابقَ على اتصال حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي بفضل بنك طاقة مع منفذ شحن micro-USB

يضمن مأخذ موصل USB الصغير المضمّن في وحدة القاعدة الحفاظ على الهاتف مزوّدًا بالطاقة بواسطة بنك طاقة مشحون مسبقًا، مما يسمح لك إجراء مكالمات حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي. تدعم ميزة الشحن بواسطة بنك الطاقة معظم منتجات بنوك الطاقة القادرة على تزويد تيار إخراج أدنى يقلّ عن 85 ميللي أمبير من دون إيقاف التشغيل تلقائيًا. يُباع بنك الطاقة بصورة منفصلة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تتطلب هذه الميزة اشتراكًا إضافيًا في خدمة معرّف المتصل. يرجى التحقق من موفّر الشبكة المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.