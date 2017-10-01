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تم إيقافه
D2302B/90
استمتع بالرؤية
يتميّز هاتف D230 اللاسلكي من Philips بصوت عالي الجودة وشاشة كبيرة وواضحة بتصميم رفيع ومريح. استمتع بأوضاع خصوصية ذكية وراحة تامة وصوت مذهل، بتصميم بسيط لا يتطلّب استخدام اليدَين.
شاشة حجم 1,8 بوصات/إضاءة خلفية بيضاء
سماعة بميكروفون
سماعتان
تستخدم هواتفنا تقنية موازنة الصوت البارامترية في معالجة الصوت الرقمي لضبط الاستجابة الصوتية الراجعة حسب منحنى الاستجابة للتردد الخطي؛ مما يضمن إخراج صوت نقي وواضح في كل محادثة.
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