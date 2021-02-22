ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLC6506C/59
محوّل - من Type C إلى USB-A
محوّل من USB Type-C (M) إلى USB-A (F).
منفذ Type C
USB 2.0
أسود
تسمح لك منافذ USB-C وUSB-A المتعددة بتمديد جهاز MacBook/MacBook Pro أو أي جهاز آخر ممكّن لاستخدام USB-C، للاتصال مع كل أجهزة USB التي تحتاج إليها مع الشحن عبر شاحن USB-C في الوقت نفسه.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0
إن USB-C عبارة عن أحدث وصلة شحن، وهي معتمدة الآن في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخلوية والكاميرات المخصصة للاستخدام الخارجي وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.