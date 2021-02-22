منافذ USB-C وUSB-A متعددة

تسمح لك منافذ USB-C وUSB-A المتعددة بتمديد جهاز MacBook/‏MacBook Pro أو أي جهاز آخر ممكّن لاستخدام USB-C، للاتصال مع كل أجهزة USB التي تحتاج إليها مع الشحن عبر شاحن USB-C في الوقت نفسه.