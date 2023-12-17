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        شاحن حائطي مع منفذ USB

        DLP2621X/56

        شاحن حائطي مع منفذَي Type C وUSB-A

        شاحن حائطي سريع جدًا. اشحن أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

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        إخراج بقوة 30 واط مع بروتوكول تزويد الطاقة

        شاحن حائطي مع منفذَي Type C وUSB-A

        • إخراج بقوة 30 واط

        • تسليم الطاقة

        منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

        منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

        منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

        يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.

        حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

        حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

        المواصفات التقنية

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