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DLP2681X/56
شاحن حائطي مع منفذَي Type C وUSB
اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.
تسليم الطاقة
3 منافذ شحن USB
يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
تستخدم الشواحن الحائطية التي تعتمد تقنية GAN (نيتريد الغاليوم) مكونات كهربائية أقل وتوفر سخونة أفضل. يمكن أن توفر الشواحن المدمجة المزيد من الطاقة مع أوقات شحن أسرع. وتستطيع الطاقة المتزايدة توصيل الطاقة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة مع وصلة USB-C.