نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات
توفّر لك PowerPro Duo الجديدة من Philips نتائج تنظيف دقيقة على الأرضيات الصلبة والسجاد. وتحافظ تقنية PowerCyclone على قوة شفط عالية لأداء ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، تلتقط فوهة TriActive Turbo كمية أكبر من الغبار والزغب بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات
توفّر لك PowerPro Duo الجديدة من Philips نتائج تنظيف دقيقة على الأرضيات الصلبة والسجاد. وتحافظ تقنية PowerCyclone على قوة شفط عالية لأداء ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، تلتقط فوهة TriActive Turbo كمية أكبر من الغبار والزغب بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات
توفّر لك PowerPro Duo الجديدة من Philips نتائج تنظيف دقيقة على الأرضيات الصلبة والسجاد. وتحافظ تقنية PowerCyclone على قوة شفط عالية لأداء ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، تلتقط فوهة TriActive Turbo كمية أكبر من الغبار والزغب بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات
توفّر لك PowerPro Duo الجديدة من Philips نتائج تنظيف دقيقة على الأرضيات الصلبة والسجاد. وتحافظ تقنية PowerCyclone على قوة شفط عالية لأداء ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، تلتقط فوهة TriActive Turbo كمية أكبر من الغبار والزغب بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج تنظيف دقيقة بتمريرة واحدة من خلال خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني من سرعة الهواء في الحجرة ذات التيارات الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء.
توفّر فوهة TriActive Turbo أداءً فعالاً على الأرضيات الصلبة والسجاد. تلتقط الفرشاة المزوّدة بمحرك وتدفق الهواء المحسّن الغبار والوبر في تمريرة واحدة.
تمنحك البطاريات القابلة لإعادة الشحن للتشغيل اللاسلكي حرية التنظيف في كل الأرجاء. لم يعد الكبل يشكّل عائقًا بعد الآن، وأصبح بإمكانك التنظيف في غرف مختلفة بدون أي إزعاج وبكل سهولة.
تتميّز العصا بوضعية تثبيت ذاتية مناسبة لإيقافها عموديًا مع المكنسة المحمولة باليد أو بدونها. بالتالي، يمكنك إيقاف العصا على الفور في أي مكان تريده، حتى أثناء التنظيف.
بفضل فوهة TriActive Turbo المزوّدة بفرشاة مع محرك، يمكنك الآن إزالة وبر الحيوانات من الأريكة والوسادة والأقمشة الأخرى. تعتبر هذه الفرشاة مثالية للأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة.
تم تصميم PowerPro Duo للوصول إلى كل الأماكن، لتتمكّن من التنظيف تحت الأريكة أو السرير أو الطاولة بدون أي مجهود وبسهولة تامة.
تقدم لك وظيفة 2 في 1 مكنسة كهربائية مع عصا أو محمولة باليد في جهاز واحد، لتنظيف الأرضيات والأثاث بسهولة تامة.
تتميّز حاوية الغبار بتصميم مثالي للتخلص من الغبار مباشرة في سلّة المهملات. بفضل نظام الإفراغ السهل بخطوة واحدة، يمكنك إفراغ كيس الغبار من دون لمس الأوساخ بكل سهولة، لتفادي العمليات المعقّدة. إفراغ سهل وتنظيف صحي.
تأتي PowerPro Duo مزوّدة بفلتر إسفنجي يدوم لفترة طويلة، ويمكن غسله بسهولة تحت مياه الحنفية أو في الغسالة لأداء يدوم طويلاً.
الوزن والأبعاد
الفوهات والملحقات
التنقية