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تم إيقافه
FC6823/61
أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*
تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد.
فوهة شفط بـ360 درجة
25,2 فولت، وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة
2 في 1: مكنسة وأداة محمولة باليد
فوهة TurboPet
فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ مع كل تمريرة، حتى عند الرجوع إلى الخلف وعلى الزوايا، للاستفادة من كل تمريرة.
PowerBlade عبارة عن محرك رقمي تم تصميمه للحصول على دفق هواء مرتفع لا مثيل له (> 1000 لتر/الدقيقة) من شأنه إنتاج قوة شفط من 360 درجة في الفوهة. سجّل منتجك على Philips.com ضمن 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان على المحرك لمدة 5 سنوات مجانًا!
تقنية PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس الكهربائية بدون كيس، أصبح الآن متوفرة في عصا بدون أسلاك للحفاظ على قوة شفط أقوى لمدة أطول.
تم اختبارها مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشر الأكثر مبيعًا والتي يتخطى سعرها 300 يورو في ألمانيا 2017، باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة على الأرضيات الصلبة المطوّر من قِبل Philips، وبالاستناد إلى معيار IEC60312-1. يناير 2018.