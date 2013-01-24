محرك PowerBlade الرقمي لإنشاء دفق هواء مرتفع (> 1000 لتر/الدقيقة)

PowerBlade عبارة عن محرك رقمي تم تصميمه للحصول على دفق هواء مرتفع لا مثيل له (> 1000 لتر/الدقيقة) من شأنه إنتاج قوة شفط من 360 درجة في الفوهة. سجّل منتجك على Philips.com ضمن 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان على المحرك لمدة 5 سنوات مجانًا!