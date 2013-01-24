تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات