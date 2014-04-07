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FC7025/61
تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار
بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية.
1300 واط
فوهة مسطحة إضافية
ضمادتان من الألياف الدقيقة
تسهل إزالة الغبار والأوساخ بواسطة SteamCleaner Active إذا يحلل البخار الغبار كما تلتقط القطعة من الألياف الدقيقة الغبار وتحسبه.
قوة 1300 واط لعملية إحماء سريعة. تصبح SteamCleaner Active جاهزة للاستخدام في أقل من 30 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، يتحول مؤشر LED من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما تصبح Steam Plus جاهزة للتنظيف بالبخار.
استمتع بأفضل النتائج للتنظيف الصحي بالبخار بفضل SteamCleaner Active من Philips التي تقضي على البكتيريا والجراثيم. أصبح بإمكانك تعقيم كل أنواع الأرضيات الصلبة من دون مواد كيميائية وباستخدام المياه فقط.