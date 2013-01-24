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فراشي الاستبدال للمكنسة الكهربائية AquaTrio

FC8054/02
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    فراشي الاستبدال للمكنسة الكهربائية AquaTrio

    FC8054/02
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    التجديد للحصول على أداء مثالي

    جدد الأداء المثالي وحافظ على مستوى عالٍ من النظافة من خلال استبدال فراشي المكنسة الكهربائية AquaTrio كل 6 أشهر. فهذه الفراشي المصنوعة من الألياف الدقيقة والمطورة بطريقة فريدة تنظف وتمتص بقوة قصوى مع العناية بالأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    فراشي الاستبدال للمكنسة الكهربائية AquaTrio

    التجديد للحصول على أداء مثالي

    جدد الأداء المثالي وحافظ على مستوى عالٍ من النظافة من خلال استبدال فراشي المكنسة الكهربائية AquaTrio كل 6 أشهر. فهذه الفراشي المصنوعة من الألياف الدقيقة والمطورة بطريقة فريدة تنظف وتمتص بقوة قصوى مع العناية بالأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    التجديد للحصول على أداء مثالي

    للحصول على نتائج تنظيف مثالية، يجب الاستبدال كل 6 أشهر

    • فرشاتان من ألياف دقيقة قابلتان للغسل
    • للأرضيات الخشبية والصلبة
    • يجب استبداله كل 6 أشهر
    مناسبة لكافة أنواع الأرضيات الخشبية مثل الخشب والباركيه، إلخ.

    مناسبة لكافة أنواع الأرضيات الخشبية مثل الخشب والباركيه، إلخ.

    مناسبة لكافة أنواع الأرضيات الخشبية مثل الخشب والباركيه، إلخ.

    فراشي فعالة وناعمة مصنوعة من الألياف الدقيقة بقوة 6700 دورة بالدقيقة

    فراشي فعالة وناعمة مصنوعة من الألياف الدقيقة بقوة 6700 دورة بالدقيقة

    توفر فراشي المكنسة الكهربائية من Philips الفعالة والناعمة المصنوعة من الألياف الدقيقة قوة 6700 دورة بالدقيقة لإزالة الأوساخ والبقع بفعالية تامة.

    للأرضيات الخشبية، الصفائح المعدنية، الفينيل، الخزف والحجر الطبيعي الخ

    للأرضيات الخشبية، الصفائح المعدنية، الفينيل، الخزف والحجر الطبيعي الخ

    المواصفات التقنية

    • ملائمة ل

      AquaTrioPro
      • FC7080
      • FC7088
      • FC7090
      • FC7070

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        الآراء

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        • غير مناسبة للأرضيات الناعمة مثل السجاد أو قطع السجاد أو البطانيات، إلخ... أو الأرضيات الخشبية التي لا تتناسب مع المسح المبلل