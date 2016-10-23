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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner

تم إيقافه

PowerPro Activeمكنسة كهربائية بدون كيس

FC8670/61

قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء

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تفريغ سريع وسهل

قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

  • 2000 واط

  • فلتر EPA 10

  • 1.7 لتر

محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

المواصفات التقنية

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