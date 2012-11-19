تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات
تحسّن تقنية PowerCyclone 5 تدفق الهواء والأداء إلى أقصى حد من خلال فصل الأوساخ عن الهواء بتمريرة واحدة. وهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية عبر خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل تصميم مدخل الهواء. 2) يسرّع ممر الهواء المتقوس تدفق الهواء في الحجرة ذات الحركة الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء. 3) تزيل الشفرات المحسنة عند المخرج الأوساخ من فاصل الحركة الإعصارية وتنقلها إلى حاوية الغبار.
يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 360 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.
تتميّز حاوية الغبار بتصميم دقيق للتخلص من الأوساخ المجمّعة من دون نشر الغبار في الهواء. يمكن استخدام الحاوية بيد واحدة وبفضل شكلها الفريد وسطحها المالس، يمكنك التحكم بإفراغ حاوية الغبار بسهولة تامة.
يمكن غسل الفلتر الإسفنجي القابل للغسل الذي يدوم طويلاً بسهولة تحت الصنبور لأداء طويل.
مسافة تشغيل 10 أمتار للتنظيف بمجهود أقل.
الأداء
إمكانية الاستخدام
الفوهات والملحقات
الوزن والأبعاد
الاستدامة
التنقية
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