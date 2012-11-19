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PowerPro

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8760/61
  • تنظيف بدون عناء وأداء قوي تنظيف بدون عناء وأداء قوي تنظيف بدون عناء وأداء قوي
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    PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8760/61

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone 5. تتميّز حاوية الغبار المتطورة بسهولة الإفراغ، وتساعد في تجنّب انتشار الغبار في الهواء. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف بدون عناء وأداء قوي

      مع تقنية PowerCyclone

      • 2000 واط
      • PowerCyclone 5
      • مرشح HEPA 10 القابل للغسل
      تقنية PowerCyclone 5 تفصل الغبار عن الهواء بخطوة واحدة

      تقنية PowerCyclone 5 تفصل الغبار عن الهواء بخطوة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 5 تدفق الهواء والأداء إلى أقصى حد من خلال فصل الأوساخ عن الهواء بتمريرة واحدة. وهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية عبر خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل تصميم مدخل الهواء. 2) يسرّع ممر الهواء المتقوس تدفق الهواء في الحجرة ذات الحركة الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء. 3) تزيل الشفرات المحسنة عند المخرج الأوساخ من فاصل الحركة الإعصارية وتنقلها إلى حاوية الغبار.

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 360 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية

      تتميّز حاوية الغبار بتصميم دقيق للتخلص من الأوساخ المجمّعة من دون نشر الغبار في الهواء. يمكن استخدام الحاوية بيد واحدة وبفضل شكلها الفريد وسطحها المالس، يمكنك التحكم بإفراغ حاوية الغبار بسهولة تامة.

      فلتر إسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً

      فلتر إسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً

      يمكن غسل الفلتر الإسفنجي القابل للغسل الذي يدوم طويلاً بسهولة تحت الصنبور لأداء طويل.

      مستوى تنظيف إضافي بمجهود أقل

      مستوى تنظيف إضافي بمجهود أقل

      مسافة تشغيل 10 أمتار للتنظيف بمجهود أقل.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  W
        اللون
        أحمر جوسي
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        80  dB
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        360  W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  l/sec

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        10  m
        طول سلك الطاقة
        7  m
        وصلات الأنبوب
        تحرير سهل
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعدّدة الاستعمالات ذات دواليب
        الإكسسوارات المضمنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        440 ‏x‏ 300‏ x‏ 290  mm
        وزن المنتج
        5.5  kg

      • الاستدامة

        العلبة
        &lt;gt/&gt; ‏90% مواد معاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        2  L
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر EPA 10
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        HEPA Air Seal
        نعم

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