تكشف فوهة TriActive+ LED عن الغبار المخفي لتنظيف شامل

تجعل فوهة TriActive + LED الغبار غير المرئي مرئيًا على الأرضيات الصلبة حتى لا تفوتك أي بقعة ويمكنها ضمان التنظيف الأكثر شمولاً لجميع أنواع الأرضيات الصلبة. يقوم المستشعر تلقائيًا بتشغيل مصابيح LED عندما تكون الفوهة قيد الاستخدام وإيقاف التشغيل عند عدم استخدامها. بطاريات AA عدد 3 مضمنة.