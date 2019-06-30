حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات
حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات
تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.
يتميّز فلتر NanoProtect HEPA بألياف ذات مقاومة منخفضة، وذلك لزيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد. تجذب شحنة الكهرباء الاستاتيكية الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون مع فعالية تبلغ 99,98%، لتمكين الفلتر من تنظيف الهواء بوقت أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية (4)
يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).
يقدّم فلتر NanoProtect HEPA حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنتَين. (1)
يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.
تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.
الوزن والأبعاد
الاستبدال
الصيانة
الأداء
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