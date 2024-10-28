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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000iفلتر الترطيب

FY2425/30

فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i

يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)

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تقنية NanoCloud مع الترطيب الصحي

فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i

  • متوافق مع السلسلة 2000i

  • بداخل الصندوق: فلتر واحد

  • عمر افتراضي يبلغ 6 أشهر

  • فلتر أصلي من Philips

متوافق مع الأجهزة 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips

متوافق مع الأجهزة 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips

فلاتر بديلة لجهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips: الطُرز AC2721 وAC2726 وAC2729. يمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.

فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (1)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف

الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (1) المتوسط المحتسب. يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.

  2. (2) مقارنة بوحدات الترطيب القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل