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  • ترطيب صحي بتقنية NanoCloud ترطيب صحي بتقنية NanoCloud ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    فلتر بديل أصلي فلتر الترطيب

    FY5030/00

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)

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    فلتر بديل أصلي فلتر الترطيب

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    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    تقنية NanoCloud مع الترطيب الصحي

    • متوافق مع أجهزة الترطيب من السلسلة 5000
    • عمر افتراضي يصل إلى 6 أشهر
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • فلتر أصلي من Philips
    • تقنية NanoCloud الهجينة
    متوافق مع أجهزة الترطيب من Philips، السلسلة 5000

    متوافق مع أجهزة الترطيب من Philips، السلسلة 5000

    يتوافق فلتر الترطيب هذا مع أجهزة ترطيب الهواء من السلسلة 5000، بما في ذلك الطراز HU5710. للعثور على طراز جهاز ترطيب الهواء، انظر أسفل الجهاز.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    للحصول على الأداء المثالي، استخدم دائمًا الفلاتر الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الفلاتر للحصول على ملاءمة مثالية وتم إخضاعها لفحوصات صارمة واختبارات متانة دقيقة من أجل ضمان الأداء المثالي لأجهزة ترطيب الهواء من Philips طوال العمر الافتراضي للفلتر.

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud، إذ يكون الرذاذ الفائق الصغر غير مرئي للعين المجردة ويكون من الصعب للغاية التصاق البكتيريا عليه. ترطّب الأجهزة المزوّدة بهذه التقنية الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية، وهي آمنة للاستخدام مع ماء الصنبور. (1)

    استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    يوفّر فلتر الترطيب هذا حماية متّسقة ويضمن تنقية مثالية لغاية 6 أشهر.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    أنشئ اتصالاً ما بين الجهاز وتطبيق Air+‎ لتتمكن من طلب الملحقات بسهولة عند الحاجة.

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