FY5030/00
ترطيب صحي بتقنية NanoCloud
يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتوافق فلتر الترطيب هذا مع أجهزة ترطيب الهواء من السلسلة 5000، بما في ذلك الطراز HU5710. للعثور على طراز جهاز ترطيب الهواء، انظر أسفل الجهاز.
للحصول على الأداء المثالي، استخدم دائمًا الفلاتر الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الفلاتر للحصول على ملاءمة مثالية وتم إخضاعها لفحوصات صارمة واختبارات متانة دقيقة من أجل ضمان الأداء المثالي لأجهزة ترطيب الهواء من Philips طوال العمر الافتراضي للفلتر.
لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud، إذ يكون الرذاذ الفائق الصغر غير مرئي للعين المجردة ويكون من الصعب للغاية التصاق البكتيريا عليه. ترطّب الأجهزة المزوّدة بهذه التقنية الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية، وهي آمنة للاستخدام مع ماء الصنبور. (1)
يوفّر فلتر الترطيب هذا حماية متّسقة ويضمن تنقية مثالية لغاية 6 أشهر.
أنشئ اتصالاً ما بين الجهاز وتطبيق Air+ لتتمكن من طلب الملحقات بسهولة عند الحاجة.
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